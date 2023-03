Il racconto dell’ex naufrago Den Harrow tra carriera ed esperienza nel reality che lo ha segnato a lungo per un noto sfogo.

Nel corso di una interessante intervista al Corriere della Sera, Stefano Zandri, noto come Den Harrow, ha raccontato diversi aspetti della sua vita, comprese delle difficoltà avute dopo la partecipazione a L’Isola dei Famosi, il noto reality show che vede i naufraghi far fronte alle difficoltà della vita selvaggia.

Isola dei Famosi, le parole dell’ex naufrafo

Den Harrow

Il noto artista ha parlato prima di tutto di come si sia sviluppata la sua carriera “Avevo cominciato a frequentare una discoteca a Milano; ero un fan di Renato Zero e mi vestivo in modo eccentrico. Ero il belloccio del club, non pagavo né all’ingresso né al bar”, ha detto Den Harrow. E sui suoi inizi: “Un giorno mi chiesero se volevo fare il cantante: c’era un disco già pronto, già cantato. Negli Anni 80 funzionava così, c’erano personaggi che prestavano solo l’immagine e la voce era di altri. Era la prassi, io avevo 19 anni e mi dissero che mi sarei chiamato Den Harrow: era un gioco di assonanze con denaro”.

Dopo il successo, però, l’artista decise di voler far sentire a tutti la sua voce: “A un certo punto feci un ultimatum alla casa discografica: ‘o canto io il prossimo brano o me ne vado’. Mi fecero cantare il primo disco, Born to Love. A 30 anni mi ritrovai con brani cantati da sette voci diverse più la mia. E la gente, tutti grandi intenditori, non si è mai accorta di nulla. Poi quando è uscita la storia tutti a dire: eh sì lo sapevamo, si capiva. E quindi sono stato massacrato: ero il truffatore, quello che aveva imbrogliato la gente”.

Poi il ritorno in Italia, o meglio, nello spettacolo italiano con il reality de L’Isola dei Famosi. Proprio di quell’esperienza, Harrow ricorda: “Ero arrabbiato con gli italiani, mi sono sentito molto maltrattato. Io ero il capro espiatorio, nessuno mi ha mai difeso. A Mediaset faccio Meteore, poi arrivo all’Isola dei famosi che mi rovina. Quel pianto? Mi prendono in giro ancora oggi dopo 16 anni con la storia del piangina, nonostante tutto quello che ho fatto. Ho fatto innamorare, divertire, ballare e si sono dimenticati di tutto”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente che ha utilizzato quel famoso sfogo dell’artista come meme:

#CTCF Matt Demon si è evoluto in Den Harrow quando rubava i cestini all'isola dei famosi pic.twitter.com/EMBQQksJEy — Genitore 3sh (@genitore3sh) March 26, 2023

