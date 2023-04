Ospiti a Verissimo Lavinia e Alessio, freschissima coppia nata a Uomini e Donne: ecco come stanno vivendo la loro storia d’amore.

Il 4 aprile è andata in onda la scelta di Lavinia Mauro, tronista di Uomini e Donne, che ha scelto il corteggiatore Alessio Corvino. La giovane coppia è stata ospite a Verissimo, dove ha parlato della loro storia d’amore.

Uomini e Donne, Lavinia e Alessio ospiti a Verissimo

Silvia Toffanin ha avuto ospiti a Verissimo la giovane coppia di Uomini e Donne Lavinia e Alessio. I due neo fidanzati hanno parlato della loro storia d’amore usciti dal programma di Maria De Filippi, dei loro progetti per il futuro e delle loro fragilità.

La conduttrice ha subito chiesto alla coppia: “Come è stato il giorno dopo la scelta? Svegliarsi senza telecamere da fidanzati?”. Ha riposto Alessio, che ha raccontato: “Il primo giorno in realtà ci sono venuti ancora a bussare con le telecamere e abbiamo fatto colazione. Il risveglio però è stato divertente, lei ha deciso di svegliarsi alle 7 del mattino e girarsi e saltare sul letto per svegliarmi. Eravamo ancora stanchi dal giorno prima, dove abbiamo provato tante emozioni”.

Lavinia, parlando della loro storia, ha spiegato: “Il giorno della scelta ero agitatissima, ero nel pallone più totale. Sono meno in ansia oggi qui a Verissimo piuttosto che quel giorno. La nostra è stata una storia con tanti alti e bassi, forse più bassi che alti. Abbiamo litigato spesso”.

L’ex tronista si è anche aperta parlando della sua ansia, dovuta ad una storia d’amore passato: “C’è stata una storia molto complicata che ha lasciato un segno non in positivo. A lungo andare mi ha creato tante insicurezze, blocchi, ansie e attacchi di panico. Ora riesco a gestirli ma quando arrivano non è mai bello. Ora con Alessio sto iniziando a parlarne, è una cosa che tengo sempre molto privata“.

Per quanto riguarda il futuro, hanno rivelato. “Cosa ci aspetto adesso? Viviamo in due città diverse, io mi devo laureare a settembre. Come gestiremo la nostra quotidianità? Alessio vuole fare le cose con calma, ma sicuramente il progetto è quello di trovare una casa a Roma per poter stare insieme”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG