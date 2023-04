Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, avrebbe trovato di nuovo l’amore: è stato avvistato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Luca Vezil sembra aver trovato una nuova fiamma, ed è nientemeno che un’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”. L’ex di Valentina Ferragni è stato avvistato a Bergamo e le foto sono diventate subito virali. Scopriamo chi è.

Nuovo amore per Luca Vezil? Le foto con l’ex corteggiatrice

Luca Vezil è single ormai da qualche mese dopo la fine della sua lunga relazione con Valentina Ferragni. Forse, però, non ancora per molto. Il ragazzo starebbe infatti flirtando con Virginia Stablum, ex volto di Uomini e Donne e scelta di Nicolò Brigante.

La frequentazione tra i due è stata documentata con una foto postata da Deianira Marzano, che ha immortalato i due mentre erano molto vicini. Virginia Stablum è tornata single dopo la fine della sua relazione con Nicolò Brigante. In passato, si era parlato anche di una relazione con Daniele Carretta, poi finita.

Deianira Marzano ha segnalato che Vezil e l’ex corteggiatrice si trovavano insieme a Bergamo Alta, e i due hanno confermato il luogo pubblicando sul loro social delle foto nello stesso posto. I loro followers hanno notato questi dettagli e sono in attesa di ulteriori sviluppi.

