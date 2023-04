Gianni Sperti, ospite a Verissimo, ha parlato del suo matrimonio con Paola Barale, ribattendo alle parole e le accuse della donna.

Ospite a Verissimo, Gianni Sperti si è aperto parlando a lungo del suo rapporto con l’ex moglie Paola Barale. L’ex ballerino ha voluto ribattere alle parole della donna, che in questi anni prova ancora molto rancore nei suoi confronti.

Gianni Sperti ribatte alle parole di Paola Barale

Gianni Sperti è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Durante l’intervista a Verissimo, ha parlato a lungo del suo matrimonio con l’ex Paola Barale, soffermandosi su alcune parole dette dalla donna in passato: “Io avevo 23 anni quando Paola Barale mi ha chiesto di sposarla e non ero pronto. A 25 anni gliel’ho poi chiesto io. Io ero molto innamorato. Perchè è finita? Ci possono essere tanti motivi, io mi metto sempre in discussione. Forse ha incontrato un’altra persona migliore di me. Noi non ci siamo mai più visti, mai più incontrati e mai più parlati. Non c’è rancore, da parte mia sono molto sereno, io ricordo le cose belle di quel rapporto, ricordo la complicità“.

Paola Barale in questi anni ha parlato spesso della suo matrimonio con l’ex ballerino, che oggi risponde così: “Dall’altre parte invece c’è ancora rancore. Per quanto riguarda le sue parole nei miei confronti, io capisco cosa intende. Credo voglia far credere che io sia omosessuale. Ti dico che la cosa che mi da più fastidio è che ancora oggi ci sia questa voglia di sapere che tendenza sessuale abbia”.

Gianni Sperti ha poi continuato dicendo: “Che io lo sia o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Dirlo significa mettersi un’etichetta e questo mi rende diverso da un gruppo di persone. Siamo esseri umani e bisogna catalogarli se sono buoni o cattivi, il resto non conta. La gente lo pensa, lancia queste mezze frecciatine, adesso lo dico: secondo me Paola Barale voleva far intendere quello“.

Silvia Toffanin ha poi chiesto se avesse avuto altri amori dopo Paola Barale: “Se mi sono innamorato? Sì, è stato più breve ma è stato un amore più maturo. Ho amato con tanta passione ma era un amore malato, c’era tanta gelosia. Oggi c’è una persona nella mia vita? No, non c’è un’altra persona, sono single e non sono in cerca. Il mio cuore batte per altre cose”.

