Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati ospiti a Verissimo. Durante l’intervista hanno parlato della loro grande amicizia, della loro esperienza come colleghi a Striscia La Notizia, e hanno raccontato alcuni aneddoti sui loro nipoti e sulla vita da nonni.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, l’intervista a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin sono stati ospiti Michelle Hunziker e Gerry Scotti, colleghi e amici da una vita intera. Entrambi sono diventati nonni da poco, il presentatore per la seconda volta mentre la Hunziker per la prima.

Durante l’intervista hanno parlato della loro grande amicizia. Gerry Scotti ha raccontato: “Lei c’è per me e io ci sono per lei. È una delle rare persone per cui capisco che magari c’è un determinato problema. Non c’è bisogno di raccontarci, di spiegare, con uno sguardo ci capiamo subito. Quello che combina la signora Hunziker lo vengo a sapere come voi dai giornali, ma non mi sono mai permesso di giudicarla. Non giudicate chi vi sta vicino“.

Michelle Hunziker ha poi parlato del periodo che sta vivendo, raccontando di essere single ma molto felice: “Il mestiere che facciamo è così bello, la nostra missione è far stare bene gli altri, quindi io sono molto pudica dei miei sentimenti. Come sto ora? Sono molto contenta, sono in un momento estremamente felice. Sono single? Sì, in questo periodo zero. Niente di niente, ed è il bello della situazione. Io sono sola ma non mi sento sola, su questo voglio essere chiara”.

Gerry Scotti, poi, ha raccontato del giorno in cui ha scoperto che sarebbe diventato nonno per la seconda volta: “Io sono appagato, sono felice da tanti anni. Come mi hanno avvisato della nascita di mio nipote Pietro? Ero a Parco Sempione di sabato mattina. Ad un certo punto mio figlio mi chiede di fargli una foto e si mettono Ginevra Edoardo con la bambina in braccio e Virginia aveva scritto sulla maglietta “Big Sister”, ovvero sorella maggiore. Così ho scoperto che sarei diventato nonno per la seconda volta”.

