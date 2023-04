Un nuovo gesto di allontanamento dalla Famiglia Reale: ecco il nuovo progetto di Meghan Markle, da molti considerato un affronto.

Meghan Markle sembra allontanarsi sempre di più da Buckingham Palace. Manca pochissimo all’incoronazione di Carlo III, prevista per il prossimo 8 maggio, ma la duchessa del Sussex, moglie del Principe Harry, sembra avere altre priorità. Ecco cosa ha fatto.

Meghan Markle, l’affronto alla Royal Family

Secondo il magazine Variety, l’ex attrice ha deciso di entrare a far parte di una prestigiosa agenzia di talenti di Hollywood, con sede a Beverly Hills. Si tratta di WME (William Morris Endeavor), un’agenzia famosa per rappresentare molte celebrità di Hollywood. Meghan ha firmato con WME per la rappresentanza di Archewell, l’etichetta di creazione fondata nel 2020 dai duchi del Sussex. L’agenzia si occuperà di rappresentare Meghan in partnership di produzione e brand nel mondo del cinema e della televisione.

Meghan sembra quindi puntare ad un importante avanzamento di carriera, che non prevede ritorni al suo passato di attrice. Si tratta di un cambiamento importante, che i duchi del Sussex hanno avviato già nel 2020, dopo aver rinunciato ai loro incarichi reali. La coppia ha stretto una partnership con Spotify per la produzione di contenuti audio, che ha portato alla creazione di “Archetypes”, il podcast della duchessa, e con Netflix per la realizzazione della docu-serie “Harry&Meghan”.

