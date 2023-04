Giallo all’Isola dei Famosi con una naufraga che sarebbe stata male. Il video del momento del malore è stato cancellato dal web.

Solamente pochi giorni di Isola dei Famosi ma già tante polemiche. Nelle ultime ore, infatti, un nuovo caso in Honduras che riguarda una naufraga che sarebbe stata male. Di chi si tratta? Di Nathaly Caldonazzo che sarebbe stata ripresa dalle telecamere mentre, di fatto, collassava in spiaggia. Un video che inizialmente era stato pubblicato sui social ma che ora sembra essere sparito…

Isola dei Famosi, il giallo su Nathaly Caldonazzo

L’Isola dei Famosi attende la sua prossima puntata ma proprio in vista della nuova diretta ci sono diverse polemiche. Infatti, tra scene filtrate, clip social e daytime i fan più attenti si sono accorti che qualcosa non sia andato proprio nel verso giusto per Nathaly Caldonazzo.

Come riportato da Leggo e Il Fatto Quotidiano, pare proprio che un video social pubblicato, pare, da Whoopsee abbia generato il caos attorno alle condizioni di salute della naufraga.

Pare che la donna sia collassata in spiaggia, forse proprio per la mancanza di cibo e forze. La ragazza è parsa dolorante tanto da rendere necessario l’arrivo dell’equipe medica.

Peccato che proprio quelle immagini siano, ora, sparite dal web e dai social e abbiano generato forte tensione e polemica.

“Sono solo al decimo giorno di reality. Nathaly non dovrebbe stare in Honduras”. “La Caldonazzo è troppo magra e sta male. Intervenite”. Sono stati questi alcuni dei commenti.

Da capire, ora, come stia la showgirl e soprattutto come verrò risolto il “giallo” del video…

Di seguito, invece, un recente post Instagram proprio con alcune parole della concorrente alcuni giorni fa:

