L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato ai fan di aver subito un intervento delicato. Si tratta di Lavinia Mauro. Ecco come sta ora.

Sono momenti di tensione per i fan di Uomini e Donne e, nel dettaglio, per quelli dell’ex tronista Lavinia Mauro. La ragazza, infatti, ha comunicato alle persone che la seguono sui social di essere stata sottoposta ad un intervento delicato che necessiterà di una fase lenta di recupero.

Uomini e Donne, le parole di Lavinia Mauro

Come detto, via social, precisamente tramite le sue stories su Instagram, la bella Lavinia ha reso noto di aver subito un intervento che la vedrà alle prese con una fase di recupero lenta.

“Buondì gente, oggi vi do un buongiorno un po’ differente. Ci tengo innanzitutto a dirvi che è andato tutto bene. Ho dovuto sottopormi ad un intervento delicato, magari più avanti vi racconterò di più”, le sue parole che hanno messo in allarme i fan. “Sono state settimane intense e stressanti tra varie visite, ma ora il peggio è passato, va tutto bene, sto bene. La ripresa sarà un po’ lenta per via dei punti e della zona trattata, ma tornerò più carica che mai”.

La storia con Alessio Corvino

Al netto delle preoccupazioni per la sua salute, la Mauro ha allarmato i seguaci e anche i telespettatori di UeD per via del fatto che non abbia mai nominato Alessio Corvino, il corteggiatore con cui era uscita dal noto show di Canale 5.

Da settimane, infatti, alcuni rumors vorrebbero la coppia in crisi. Sul tema, però, va detto, non ci sono state conferme o smentite. Staremo a vedere se più avanti, magari quando Lavinia starà meglio, ci saranno aggiornamenti in questa ottica.

