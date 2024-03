La nota influencer e attivista Giorgia Soleri ha parlato dei problemi che le comporta il disturbo di cui soffre anche in diversi ambiti della vita.

Momento confessione social per Giorgia Soleri che è alle prese con una fase di down dovuto alle grane con lo studio e alle problematiche associate al disturbo di cui soffre, l’ADHD. L’attivista ha voluto spiegare ai fan, tramite alcune stories su Instagram, quanto stia vivendo in queste ore.

Giorgia Soleri, la gestione dei soldi

Giorgia Soleri

“Io che all’alba dei (quasi) 30 anni ce la metto tutta per imparare come si gestiscono i soldi da adulti ma mi bastano due ore di discorso su educazione finanziaria e burocrazia per finire così”, ha scritto la Soleri mostrandosi con tanto di espressione perplessa.

A conferma del momento di down, la donna ha aggiunto: “Spoiler: in sovraccarico”. E ancora: “La diagnosi di ADHD ha dato un senso anche al mio rifiuto e alla mia incapacità nel comprendere qualsiasi meccanismo legato a economia, percentuali, risparmi ecc… Ora, sono in piena paralisi ADHD, a fissare il vuoto”.

Il disturbo dell’ADHD

L’ADHD, il Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività, fa parte dei disturbi del neurosviluppo, gruppo di condizioni che esordiscono nel periodo dello sviluppo. In questo senso, in passato, era stata la stessa Giorgia a raccontare di come avesse scoperto per sé tale patologia.

A gennaio, l’influencer aveva spiegato di quando aveva scoperto, tardivamente, di soffrire del disturbo dell’ADHD. La ragazza aveva sottolineato come la diagnosi del disturbo, una volta arrivata, le abbia permesso, di fatto, di fare luce su comportamenti passati, dandole una nuova prospettiva della sua vita e comprendere meglio le problematiche che aveva vissuto da più giovane, soprattutto nel periodo della scuola dell’obbligo quando, alle volte, non riusciva ad ottenere i risultati sperati.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della donna: