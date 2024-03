Anche il volto di Geppi Cucciari usato per delle truffe online. A far presente cosa è accaduto in queste ore la stessa conduttrice.

Il mondo del web e dei social è invaso dalle truffe che utilizzano, molto spesso, alcuni dei volti più famosi della tv e dello spettacolo. L’ultima vittima di tale situazione è stata la conduttrice sarda Geppi Cucciari che sui social ha mostrato tutto il proprio disappunto per quanto accaduto.

Geppi Cucciari, il suo volto usato per delle truffe

Geppi Cucciari

Evidentemente avvertita dei diversi post di truffa con il suo volto, la Cucciari, via social, è voluta intervenire per cercare di dare una mano ai suoi seguaci per evitare di cliccare in queste notizie e falsi articoli con la sua faccia.

La donna, ormai volto famosissimo della tv ed in particolare di Rai3, ha scritto su X: “Una truffa legata alla mia immagine e alla gestione dei vostri risparmi. Vi prego, state attenti”. La donna ha condiviso appunto il contenuto di una delle notizie che usavano in modo assurdo il suo volto.

Di seguito anche il post su X della conduttrice con parte del contenuto di una delle truffe:

Una truffa legata alla mia immagine e alla gestione dei vostri risparmi. Vi prego state attenti. pic.twitter.com/2wU0qttWHe — Geppi Cucciari (@GeppiC) March 18, 2024

Gli altri episodi con i vip

Esattamente come la Cucciari, nel corso dei mesi sono stati tantissimi i vip ad essere vittima di questi articoli. Tra i più famosi Chiara Ferragni, Fabio Fazio e Mara Venier. Proprio la Zia della tv aveva denunciato anche alla polizia postale il fatto.

Questi articoli/post utilizzano i volti noti della Tv per attirare l’attenzione e suscitare clamore invitando, di fatto, al click gli utenti.

Una volta entrati nell’articolo si arriva, nella maggior parte dei casi, ad una pagina statica finta che riporta, solo graficamente, a noti quotidiani dove, poi, si invita ad investire su criptovalute o altro. Ovviamente, si tratta di qualcosa di non sicuro e che spesso porta chi ci clicca a “fornire” in automatico anche alcune informazioni private.