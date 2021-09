Secondo le anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, sotto la luce dei riflettori dello studio vedremo diversi scontri bollenti: tra i protagonisti, ancora Armando e Gianni Sperti.

L’amore è una faccenda seria, non c’è alcun dubbio: di tanto in tanto fa perdere le staffe anche ai più cinici e freddi, e i fan più appassionati del celebre dating show in onda tutti i giorni su Canale 5 ormai dovrebbero saperlo bene. Secondo le ultime anticipazioni per la puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, vedremo proprio lo scoppiare di qualche lite nell’iconico studio di registrazione. Ma procediamo con calma, e cerchiamo di capire cosa ci aspetta una volta acceso il televisore.

Dopo aver seguito le vicende della Andrea Nicole, che ha avuto un piccolo momento di debolezza, e di Roberta, che invece è apparsa ben soddisfatta del suo percorso, torniamo a spostarci sulle dinamiche del trono over. Qui troviamo Armando Incarnato, cavaliere partenopeo noto per i numerosi litigi e scontri con Gianni Sperti. Armando stava frequentando Marika già da qualche tempo, ma rivelerà di avere alcuni dubbi su questa storia e spiegherà di preferire vedere altre persone: Marika non la prenderà bene, e anche Gianni Sperti tornerà all’attacco per ribadire i suoi pensieri sui modi di fare “irrispettosi” del cavaliere.

E poi, ciliegina sulla torta, ci sarà il ritorno Giorgio Manetti: l’ex fidanzato di Gemma fa il suo ritorno in studio per poter frequentare Isabella, acerrima nemica della sua vecchia fiamma. Ne vedremo delle belle!