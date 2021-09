Anna Tatangelo è la conduttrice di Scene da un matrimonio: tutto quello che c’è da sapere sul programma TV di Canale 5.

Anna Tatangelo in TV siamo abituati a vederla in qualità di concorrente a qualche programmo o come giurata (lo è stata di Miss Italia, X Factor e anche lo Zecchino d’Oro), ora invece la vedremo nelle vesti di conduttrice. E’ infatti proprio la cantante di Sora la padrone di casa di Scene da un matrimonio, programma di Canale 5, remake di quello degli anni ’90 condotto da Davide Mengacci. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio su questo programma TV.

Scene da un matrimonio: quando inizia?

Ma quando inizia Scene da un matrimonio? Il debutto televisivo del programma di Anna Tatangelo è fissato per sabato 2 ottobre a partire dalle 14.10, immediatamente dopo la conclusione della puntata di Beautiful. Il programma dura circa un’ora e mezza e termina quindi ale 15.40.

Anna Tatangelo

Il format del programma è lo stesso del vecchio programma di Davide Mengacci: in ogni puntata (in totale sono 10) viene seguita una coppia di sposi nel corso dei momenti più importanti delle loro nozze.

Scene da un matrimonio: Anna Tatangelo presenta il programma

In un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, Anna Tatangelo ha così presentato il suo Scene da un matrimonio: “In ognuna delle 10 puntate incontro una coppia. Mi metto nei panni di una normalissima invitata: la sera prima delle nozze, per gli ultimi preparativi, vado a trovare gli sposi che dormono in due case diverse, come vuole la tradizione”.

“Il giorno dopo ci vediamo tutti in chiesa o al municipio e poi al ricevimento, con gli altri ospiti. Passo dopo passo, si dipana il racconto del grande giorno e il mio stile di conduzione sarà asciutto, il più semplice possibile e senza copione” ha poi concluso Anna Tatangelo.