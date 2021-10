Vedremo il tronista Joele Milan messo alle strette dalla conduttrice ed abbandonare il programma definitivamente.

Joele Milan colto in flagrante

Tutti attendono con ansia la puntata di Uomini e Donne che andrà in onda questo pomeriggio. Il motivo? Potremo vedere Joele Milan lasciare il trono e non per scelta. Maria de Filippi mostrerà al pubblico una videoclip estratta dall’ultimo episodio, che lascerà tutti a bocca aperta. Precisamente, vedremo il giovane tronista durante il momento del ballo mentre cerca un accordo con la corteggiatrice Ilaria per sentirsi al di fuori degli studi, fatto che chiaramente vìola il regolamento imposto dal programma. Avrebbe infatti proposto alla ragazza di allacciarsi a un suo amico sui social, in modo da potersi contattare senza il disturbo di sguardi indiscreti. Nonostante il tentativo di mascherare la conversazione approfittando della musica alta, la produzione ha comunque colto le sue parole e lo inviterà caldamente, tramite la conduttrice, ad abbandonare il trono.

Ecco cos’altro accadrà oggi

Per fortuna, ci sono anche buone notizie. L’esperienza nel programma si sta rivelando positiva per Roberta Ilaria Giusti, nuova tronista, che sta trovando il giusto feeling con i corteggiatori. Un’altra donna che inaspettatamente sta avendo un riscontro positivo è proprio Gemma Galgani, che per una volta sembra aver strappato un appuntamento sincero e romantico con un uomo galante di cui è entusiasta. Scopriremo anche come stanno andando le cose per Ida Platano e il suo nuovo pretendente, Diego.