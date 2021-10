Avete presente la splendida villa di Ex on the Beach 3? Ecco dove si trova la location principale del programma.

Mercoledì 13 ottobre 2021 ha preso il via Ex on the Beach 3, la terza edizione del dating show di MTV in cui otto single cercano l’amore ma devono fare i conti gli ex fidanzati e le ex fidanzate che, di puntata in puntata, fanno capolino nel programma. A condurre il programma sono Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma i veri protagonisti sono i concorrenti al programma. E poi c’è anche un’altra grande protagonista: la villa che fa sfondo a Ex on the Beach 3.

Ex on the Beach 3: le location

Ma dove si trova la villa di Ex on the Beach 3? In Colombia, per la precisione a Isla Barù, nel nord dello stato sudamericano non molto distante dalla città di Cartagena. E’ la prima volta che Ex on the Beach Italia viene girata nella splendida e lussuosa villa colombiana.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nella prima edizione del programma, andata in onda nel 2018 e condotta da Elettra Lamborghini, la villa protagonista del dating show si trovava a Pattaya, città della Thailandia. Nella seconda edizione, quella del 2020, la location scelta era a Marbella, in Spagna.

Ex on the Beach 3: i concorrenti

In Ex on the Beach 3 i single protagonisti del programma sono in totale 8. C’è Cecilia, una ragazza appassionata di musica che ha composto diverse canzoni per sfottere i suoi ex fidanzati. Khady lavora come ragazza immagine in diversi locali ed è difficile da conquistare. Poi c’è Luana, amante dei gatti e lei stessa sente di essere un po’ una felina. Infine, per quanto riguarda le ragazze, troviamo Syria, una ragazza ambiziosa dai gusti tutt’altro che semplici.

Per quanto riguarda i concorrenti uomini di Ex on the Beach 3 troviamo Donato, che è tornato in Italia dopo aver vissuto per quattro anni in Canada. Federico, un ragazzo molto sicuro di sé che è anche molto attivo su TikTok. Giampaolo, amante degli sport e influencer molto attivo sui social. Infine Manuel, un giovane ballerino e spogliarellista.