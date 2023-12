La stagione 2 è giunta alla conclusione, in tanti si stanno ora domandando se Un professore 3 si farà oppure no: ecco tutto ciò che sappiamo.

Un professore può essere definita, senza alcun timore, un vero e proprio successo. La fiction di Rai 1 aveva ottenuto ottimi dati di ascolto con la prima stagione e si è confermata anche con la seconda. Con i due episodi in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 21 dicembre, però, la stagione 2 giunge al termine e ora sono in molti a domandarsi se Un professore 3 ci sarà oppure no. Vediamo tutto quello che sappiamo riguardo al futuro della serie TV con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di un insegnante di filosofia in un liceo di Roma.

Un professore 3 si fara?

Diamo subito la bella notizia che i tanti fan della fiction stavano attendendo: Un professore 3 si farà. A confermarlo è stato anche il protagonista principale della fiction, Alessandro Gassmann, con un messaggio scritto su X. “Torneremo” ha scritto l’attore rispondendo a un fan che gli chiedeva notizie sul futuro della fiction.

Alessandro Gassmann

D’altronde gli studenti del liceo romani hanno ancora un anno da frequentare prima della maturità, il quinto, e la fiction non poteva certo finire prima che Simone, Manuel e i loro compagni completassero il percorso di studi. E poi, considerati gli ottimi dati di ascolti, sarebbe stato un autogol per la Rai far terminare la serie TV dopo appena due stagioni.

Quando inizia Un professore 3?

Ma quanto tempo bisognerà aspettare per poter vedere su Rai 1 gli episodi di Un professore 3. Una data di uscita non c’è ancora ma, stando alle prime indiscrezioni, bisognerà aspettare meno tempo rispetto a quanto ne è trascorso tra la prima e la seconda stagione.

Un professore 3 potrebbe infatti tornare su Rai 1 già nel 2024, a un anno di distanza quindi dall’uscita degli episodi della seconda stagione. Ma per avere maggiori certezze a riguarda bisogna attendere comunicazioni da parte della Rai.