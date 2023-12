Ecco quali sono le location di Chi ha incastrato Babbo Natale? La commedia di Natale con protagonista Alessandro Siani.

Cosa succederebbe se la più grande azienda di consegne del mondo cercasse di far fallire Babbo Natale per ampliare il proprio dominio nel mondo delle consegne? E’ quello che si è chiesto Alessandro Siani in Chi ha incastrato Babbo Natale?, la commedia uscita nel 2021 che è diretta e interpretata dall’attore napoletano. Vediamo ora quali sono le location di Chi ha incastrato Babbo Natale?.

Chi ha incastrato Babbo Natale? Le location del film

Se vi immaginate qualche location immersa nella neve, se non addirittura il Polo Nord, come ambientazione per Chi ha incastrato Babbo Natale? vi sbagliate. Alessandro Siani, tutti gli attori, le attrici e gli addetti ai lavori vari hanno girato principalmente la commedia tra le strade di Roma.

Alessandro Siani

In piazza San Simeone c’è la casa dove abita Genny, mentre quella dove abita la Befana è all’interno del Parco di Villa Torlonia, sempre a Roma, ed è la Casina delle Ciuette. Il luogo dove Genny e Checco incontrano Babbo Natale è invece la Scalinata di via San Simeone, mentre il cinema dove Genny e Babbo Natale spoilerano il finale del film alle persone in coda è il Cinema Adriano.

Chi ha incastrato Babbo Natale? Il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Chi ha incastrato Babbo Natale? è Alessandro Siani, che interpreta il ruolo di Genny Catalano, un truffatore che verrà mandato al Polo Nord per far fallire Babbo Natale, che è interpretato da Christian De Sica.

Nel cast del film troviamo poi anche Angela Finocchiaro nei panni della Befana, Diletta Leotta in quelli di Sasha, la nipote di Babbo Natale. E poi ancora Leigh Gill, Martin Francisco Montero Baez, Leonie Renee Klein e Sara Ciocca.