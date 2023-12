La prima stagione è giunta al termine con la puntata di mercoledì 20 dicembre, ora ci si domanda se Noi siamo leggenda 2 si farà.

Con la puntata in onda su Rai 2 mercoledì 20 dicembre 2023 si è conclusa la prima stagione di Noi siamo leggenda 2, la serie TV prodotta dai Rai Fiction insieme a Prime Video e, per questo motivo, disponibile anche su Amazon Prime Video. Come sempre quando una stagione di una fiction giunge al termine sono in molti a domandarsi se ci saranno nuovi episodi o se l’intera serie TV è terminata e, in questo caso, sono in tanti a chiedersi se Noi siamo leggenda 2 si farà oppure no. Vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

Noi siamo leggenda 2 si farà?

Al momento non si può dire con certezza se Noi siamo leggenda 2 ci sarà oppure no. Da parte della Rai, così come da parte di Amazon Prime Video, non sono infatti arrivate indicazioni a riguardo. I fan della serie TV possono comunque essere fiduciosi.

Nicolas Maupas

Considerati i dati di ascolto (soprattutto su Amazon Prime Video più ancora che sulla Rai) è facile pensare che la fiction venga rinnovata e che quindi arriveranno nuovi episodi. D’altronde il materiale per scrivere e realizzare nuovi episodi non manca di certe: le storie che si possono raccontare sono ancora tante e tutto lascia quindi pensare che alla fine Noi siamo leggenda 2 si farà. Ma bisogna ancora attendere per averne la certezza.

Noi siamo leggenda: il cast della serie TV

Noi siamo leggenda ha per protagonisti un gruppo di ragazzi con dei superpoteri. Tra questi c’è Jean, interpretato da Nicolas Maupas, Massimo, impersonato da Emanuele Maria Di Stefano. E poi ancora Lin, Andrea e Greta, rispettivamente interpretati da Giulia Lin, Milo Roussel e Sofya Gershevich.

Completano il cast principale di Noi siamo leggenda Giulio Pranno, Giacomo Giorgio, Ettore Passi, Claudia Pandolfi, Antonio Liskova, Valentina Romani e Lino Guanciale.