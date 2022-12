Ecco le location di La banda dei Babbi Natale, la commedia natalizia uscita nel 2010 con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo.

Aldo, Giovanni e Giacomo: tre nomi che sono sinonimo di risate e comicità. Da anni fanno ridere generazioni diverse di spettatori con i loro spettacoli teatrali, con le apparizioni televisive e anche con i film: tra questi c’è anche La banda dei Babbi Natale. E’ una commedia natalizia, diretta da Paolo Genovese, che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2010: vediamo ora quali sono le location di La banda dei Babbi Natale.

La banda dei Babbi Natale: le location del film

La banda dei Babbi Natale è ambientato in gran parte a Milano ed è proprio nel capoluogo di regione della Lombardia che è stato per la maggior parte girato il film. Una delle location principali è l’appartamento dove abita Giacomo, che da un certo punto ospita anche Aldo: si trova in via Antonio del Pollaiuolo 9. Nello stesso stabile c’è anche l’ambulatorio veterinario di Giovanni che, nella realtà, è un negozio di sanitari.

Aldo Giovanni e Giacomo

In via Spartaco 11 troviamo invece il negozio del rigattiere in cui Aldo vende diversi oggetti per trovare i soldi per pagare i propri debiti. In via Guglielmo Pepe trovato invece l’appartamento dove abita Monica e nel quale i tre protagonisti, vestiti da Babbo Natale, cercano di intrufolarsi per farle una sorpresa, venendo però scambiati per ladri.

Uscendo da Milano, tra le location di La banda dei Babbi Natale troviamo anche villa Bordone-La Rocchetta che si trova a Bosisio Parini: nel film è la casa della famiglia svizzera di Giovanni. La dogana che più volte vediamo Giovanni attraversare nei suoi viaggi avanti e indietro tra Milano e la Svizzera è quella di Bizzarone.

La banda dei Babbi Natale: il cast del film

Oltre ad Aldo, Giovanni e Giacomo, nel cast di La banda dei Babbi Natale troviamo anche Angela Finocchiaro, Giovanni Esposito, Silvana Fallisi, Antonia Liskova, Lucia Ocone, Sara D’Amario e Mara Maionchi.

