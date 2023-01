Un’impresa da Dio e lo spinoff di Una settimana da Dio: stavolta il protagonista è l’ex anchorman Evan Baxter, interpretato da Steve Carell.

Nel 2003 è uscita nelle sale cinematografiche la fortunata commedia Una settimana da Dio, con protagonisti Jim Carrey e Jennifer Aniston. Tra i personaggi secondari del film c’era anche l’anchorman televisivo Evan Baxter, interpretato da Steve Carell: proprio questo personaggio è diventato, quattro anni dopo, il protagonista principale dello spin-off Un’impresa da Dio, diretto sempre dal regista Tom Shadyac. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Un’impresa da Dio: la trama e le location del film

Abbandonata la carriera da anchorman televisivo, Evan Baxter ha intrapreso quella politica ed è appena stato eletto al Congresso degli Stati Uniti quando la sua vita viene sconvolta da Dio, che gli ordina di costruire un’arca come quella che fece Noè per salvare la sua famiglia e gli animali dal diluvio universale.

Steve Carell e Nancy Walls

Le riprese di Un’impresa da Dio sono iniziate nell’ottobre del 2006 e sono terminate diversi mesi dopo, nella Primavera del 2007. A parte alcune scene che sono state girate a Washington, la gran parte del film è stata girata presso gli Universal Studio di Los Angeles.

Un’impresa da Dio: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Un’impresa da Dio è Evan Baxter, interpretato da Steve Carell, che abbiamo già visto in questo ruolo in Una settimana da Dio. Altro attore già visto nella precedente pellicola è Morgan Freeman, che torna a vestire i panni proprio di Dio.

In Un’impresa da Dio troviamo poi Lauren Graham, l’attrice diventata celebre per il ruolo di Lorelai Gilmore nella serie TV Una mamma per amica, che stavolta impersona Joan Baxter, la moglie del protagonista. Completano poi il cast del film Johnny Simmons, Graham Philips, Jimmy Bennett, Wanda Sykes, John Michael Higgins e Jonah Hill.

