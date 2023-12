Ecco quali sono le location di La seconda chance, la commedia con Max Giusti e Gabriella Pession sulle difficoltà di essere genitori.

Quello del genitore è il mestiere più difficile del mondo. Se ne rendono contro anche Max e Anna, i due protagonisti principali di La seconda chance, commedia diretta da Umberto Riccioni Carteni che racconta la storia di una famiglia come tante, formata da una coppia che è sposata da 25 anni e che ha due figli, gemelli, Nico e Tina. Quando i due compiono 18 anni organizzano una grande festa in casa con gli amici, la festa però finirà per degenerare molto malamente. Max e Anna si troveranno allora a interrogarsi sui loro errori da genitori, ripensando a quando i loro figli erano ancora i bambini. Ma, inaspettatamente, avranno una seconda occasione per poter sistemare le cose. Vediamo ora quali sono le location di La seconda chance.

La seconda chance: le location del film

La storia raccontata in La seconda chance è ambientata a Roma, la città dove vivono i due protagonisti principali, Max e Anna, insieme ai loro figli. Ed è proprio nella Capitale che il regista Umberto Riccioni Carteni, insieme agli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori, ha girato l’intera pellicola.

Gabriella Pession

In totale i lavori di ripresa della commedia sono durati cinque settimane e, alle ambientazioni esterne per le strade di Roma sono state alternate quelle negli studi cinematografici per gli interni.

La seconda chance: il cast del film

I due protagonisti principali di La seconda chance sono Max Giusti e Gabriella Pession, che vestono i panni di Max e Anna, i genitori dei due gemelli, Nico e Tina, che sono invece impersonati da Fabio Bizzarro e da Vittoria Gallione. A completare il cast principale del film troviamo poi Maurizio Mattioli, Jacopo Debba, Simone Pezzotti e Grazia Schiavo.