Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno è l’ultimo capitolo della saga di Nolan: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno è il capitolo conclusiva della celebre saga su Batman diretta da Christopher Nolan. Non è un caso se questo, insieme ai due film precedenti (Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro), sia considerato da pubblico e critico uno dei migliori film mai realizzati tra tutti quelli con protagonista un supereroe. La pellicola, uscita nelle sale cinematografiche nel 2012, ha ricevuto numerosi premi e ha avuto un enorme successo ai botteghini di tutto il mondo. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno: le location e la trama del film

Christopher Nolan, insieme agli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari, ha girato Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno in diverse parti del mondo. Alcune scene sono state girate a New York, altre a Newmark, altre ancora a Pittsburgh. Al di fuori degli Stati Uniti tra le location del film troviamo anche l’India e la Romania.

Simbolo Batman

Il principe avversario che Batman si torva a fronteggiare in questo film è il misterioso Bane. Nel film è però presente anche un altro celebre personaggio dell’universo di Batman: Selina Kyle, meglio conosciuta come Catwoman.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno: il cast del film

Come in Batman Begins e in Il Cavaliere Oscuro, Christian Bale torna a interpretare il ruolo di Batman, Michael Caine quello di Alfred Pennyworth, Morgan Freeman è sempre Lucius Fox mentre Gary Oldman lo rivediamo nei panni di Gordon.

Tra le new entry nel cast troviamo Anne Hathaway nei panni di Catwoman, Tom Hardy in quelli di Bane, Marion Cotillard veste invece i panni di Miranda Tate, o meglio Talia al Guhl. Nel cast del film è presente anche Jospeh Gordon-Levitt che interpreta il giovane poliziotto Robin John Blake.

