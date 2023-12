Batman Begins è il primo capitolo della trilogia diretta da Christopher Nolan: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere sul film.

Tra i tanti film realizzati con protagonisti i supereroi, quelli della trilogia del Cavaliere Oscuro firmata da Christopher Nolan sono tra i più amati: il primo capitolo della trilogia è Batman Begins. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2005, il film è stato immediatamente accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica. A interpretare Bruce Wayne è stato Chritian Bale, che è così realizzato un sogno che inseguiva da diverso tempo.

Batman Begins: il cast del film

Christian Bale è stato preferito per questo ruolo a diversi illustri colleghi come Keanu Reeves, Jake Gyllenhaall, Joshua Jackson e Henry Cavill. Anche Cillian Murphy aveva fatto il provino per il ruolo del supereroe di Gotham, ma alla fine Christoper Nolan lo scelto per interpretare il villain: Lo Spaventapasseri.

Simbolo Batman

Liam Neeson è invece l’altro villain di Batman Begins, ovvero Ras al Guhl: Jonathan Nolan, che insieme al fratello regista è uno degli sceneggiatori della pellicola, ha rivelato che questo personaggio è in parte ispirato a Osama Bin Laden.

Nel cast del film troviamo poi Michael Caine nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth, Katie Holmes, Tom Wilkinson e Morgan Freeman. Nel cast del film c’è poi compare, alla sua prima esperienza sul set, Jack Gleeson. Quel bambino spaventato che vediamo nella parte finale del film altri non è che l’attore che ha interpretato Joffrey Baratheon nella serie Tv Il Trono di Spade.

Batman Begins: la trama del film

Batman Begins segue le origini del supereroe di Gotham e la trasformazione di Bruce Wayne, da uomo in cerca di vendetta dopo che da bambino ha perso i propri genitori a supereroe di Gotham.

I due nemici che deve affrontare in questo film, come detto in precedenza, sono Lo Spaventapasseri e Ras al Guhl.