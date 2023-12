Ecco tutte le canzoni di Dumbo: la colonna sonora completa del film live action della Disney diretto da Tim Burton.

La storia di Dumbo è una delle più celebri fra le tante raccontate dalla Disney nel corso degli anni. Il film d’animazione ha avito un enorme successo ma lo stesso lo ha avuto anche il film live action diretto da Tim Burton e uscito nel 2019. Uno dei punti di forza della pellicola è sicuramente dato delle varie canzoni che compongono la colonna sonora, che è stata curata da Danny Elfman, colonna sonora che è stata anche candidata ai Saturn Award. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni di Dumbo.

Le canzoni di Dumbo: la colonna sonora del film

Ecco quali sono tutte le tracce che compongono la colonna sonora di Dumbo, in totale sono trenta e tra queste spicca certamente il brano Bimbo mio cantato da Elisa.

Cucciolo elefante, Dumbo

Logos-Intro 0:59

Train’s a Comin’ 2:05

The Homecoming 2:40

Meet the Family 2:29

Stampede! 3:35

Baby Mine – Sharon Rooney 0:28

Dumbo’s Theme 2:31

Clowns 1 1:01

Vandevere’s Arrival 1:25

Dumbo Soars 1:25

Happy Days 1:00

Goodbye Mrs. Jumbo 1:40

Photographs-First Flight 2:25

Colosseum 0:20

Pink Elephants on Parade (2019) 1:48

Colette’s Theme 1:06

First Rehearsal 2:55

Clowns 2 0:39

Nightmare Island 3:46

Dumbo in Hell 1:10

Holt in Action 0:51

Searching for Milly 2:29

The Breakout 3:08

Rescuing the Farriers 1:40

The Final Confrontation 4:58

Medici Circus-Miracles Can Happen 4:21

Baby Mine – Arcade Fire 2:56

Soaring Suite 2:41

Carnival Music 1:06

Bimbo mio – Elisa 2:11

Dumbo: il cast del film

Come detto in precedenza, a dirigere il film live action di Dumbo è stato Tim Burton che ha anche potuto contare su un cast composto da numerose star di Hollywood: da Colin Farrell a Michael Keaton, da Danny DeVito e Eva Green. E poi ancora Alan Arkin, Nico Parker, Finley Hobbins, Joseph Gatti, Douglas Reith, Phil Zimmerman, Sharon Rooney e Michael Buffer.