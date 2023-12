Il cavaliere oscuro è il secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan su Batman: dalla trama al cast, ecco quello che c’è da sapere.

Il cavaliere oscuro è il secondo capitolo della saga cinematografica con protagonista Batman diretta da Christopher Nolan. Se già il precedente film, Batman Begins, aveva rivoluzionato il modo di vedere i film dei supereroi al cinema, questo li ha definitivamente elementi a un livello superiore. Non a caso questa pellicola ha anche vinto due Premi Oscar: quello per il Miglior montaggio sonoro e quello per il Miglior attore non protagonista andato a Heath Ledger. L’attore australiano, che in questo film ha interpretato il ruolo di Joker, non ha potuto però ricevere la statuetta dell’Academy, vinta qualche settimana dopo la sua prematura morte.

Il cavaliere oscuro: le location e la trama del film

La maggior parte delle riprese se Il cavaliere oscuro sono state realizzate a Chicago: quello che ci viene presentato come la sede delle imprese Wayne è in realtà il Richard J. Daley Center. Alcune scene sono state effettuate invece a Hong Kong.

Christian Bale

In Il cavaliere oscuro, Batman deve affrontare una doppia minaccia: la prima è quella rappresentata dal pericoloso criminale che si fa chiamare Joker, la seconda è quella invece rappresentata da un altro suo nemico storico, ovvero Due Facce.

Il cavaliere oscuro: il cast del film

Come in Batman Begins, Christian Bale torna a interpretare il ruolo di Batman, Michael Caine quello di Alfred Pennyworth, Morgan Freeman è sempre Lucius Fox mentre Gary Oldman lo rivediamo nei panni di Gordon. La novità più grande del cast è rappresentata da Maggie Gyllenhaal che ha sostituito Katie Holmes nei panni di Rachel Dawes.

Nel cast di Il cavaliere oscuro trovato poi anche il già citato Heath Ledger, che interpreta il ruolo di Joker, oltre a Aaron Eckhart, che veste i panni di Harvey Dent, alias Due Facce.