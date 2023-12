Ecco dove vedere Berlino in streaming, è la tanto attesa serie TV spinoff de La Casa di Carta con protagonista Pedro Alonso.

La Casa di Carta è stata una delle serie TV che su Netflix hanno avuto il maggior successo a livello mondiale. Uno dei personaggi più amati della serie è stato certamente Berlino, il fratello del Professore e leader cinico della banda di rapinatori. Anche per questo motivo c’è molta attesa per Berlino, la serie TV spinoff con protagonista proprio il personaggio interpretato da Pedro Alonso. Vediamo allora dove si può vedere Berlino in streaming.

Dove vedere Berlino in streaming e in TV

La serie TV Berlino è disponibile su Netflix a partire da venerdì 29 dicembre 2023. Essendo un produzione originale Netflix, i vari episodi possono essere visti esclusivamente su questa piattaforma streaming. Non c’è quindi la possibilità di vedere Berlino in streaming gratis su altre piattaforme legali on su qualche canale televisivo.

Pedro Alonso

Ricordiamo che per poter vedere Berlino, così come qualunque altro contenuto Netflix (che sia un film o una serie TV) è necessario sottoscrivere un abbonamento. Il costo dell’abbonamento varia da 5,49 euro al mese a 17,99 euro al mese, a seconda del piano scelto.

Berlino: il cast della serie TV

Come abbiamo detto in precedenza, il protagonista di Berlino è sempre Pedro Alonso, l’attore spagnolo che ha interpretato il personaggio anche ne La casa di carta e che torna a vestire i panni dell’ormai celebre ladro.

Ma nella serie TV sono presenti anche altre due vecchie conoscenze de La Casa di Carta: parliamo di Itziar Ituño e di Najwa Nimri, che tornano a vestire i panni di Raquel Murillo e di Alicia Sierra. A completare il cast principale della serie TV troviamo poi anche Michelle Jenner, Tristan Ulloa, Begona Vargas, Julio Pena Fernadez, Joel Sanchez.