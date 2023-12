I migliori panettieri d’Italia si sfidano in Il Forno delle Meraviglie: ecco quando inizia, dove vederlo in TV e in streaming.

Quali sono i migliori Forni d’Italia? Ad aiutare a trovare una risposta a questa domanda ci pensa Il Forno delle Meraviglie, il nuovo programma condotto da Fulvio Marino (che è in TV abbiamo visto al fianco di Antonella Clerici in È sempre mezzogiorno) in cui, in ogni puntata, si sfidano tre forni diversi di una regione italiana. I vari panettieri in gara verranno giudicati in base a tre prove: la preparazione di un prodotto salato, la preparazione di un prodotto dolce e la preparazione di una specialità, che verrà chiamato il Prodotto Meraviglia. In ogni puntata, inoltre, ad accompagnare Fulvio Marino ci sarà anche un ospite vip.

Dove vedere Il Forno delle Meraviglie in streaming e in TV e quando inizia

Il Forno delle Meraviglie è trasmesso in prima serata da Real Time. Ma quando inizia il Forno delle Meraviglie? La prima puntata del programma va in onda venerdì 29 dicembre in prima serata, a partire dalle ore 21.20, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Fulvio Marino

Ma il programma si può vedere anche in streaming: basta collegarsi al sito ufficiale di Real Time, ovvero realtime.it, per gustarsi la sfida tra i vari panettieri d’Italia anche dal proprio smartphone, dal tablet o dal computer. Le puntate di questa prima stagione del programma sono in totale otto e ogni settimana, sempre al venerdì sera, ne va in onda una nuova.

Ma Il Forno delle Meraviglie in streaming può essere visto anche sulla piattaforma Discovery + dove le puntate vengono caricate in anteprima. La prima è disponibile dal 22 novembre. Ricordiamo che per vedere i vari contenuti su Discovery + è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Il Forno delle Meraviglie: gli ospiti vip

Come abbiamo detto in precedenza, nel corso delle varie puntate sono presenti vari ospiti vip. Tra quelli della prima edizione troviamo Valentina Persia, Bianca Nappi, Tosca d’Aquino, Gianluca Impastato, Emanuela Aureli, Bruno Galasso e Corrado Nuzzo.