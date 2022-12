Ecco le location Notting Hill, una delle storie d’amore più belle fra tutte quelle raccontate dal cinema, tanto che il film è un vero cult.

Le commedie sentimentali spesso non riescono a conquistare un pubblico vasto ed eterogeneo. Spesso, ma non sempre. Ci sono infatti anche delle eccezioni, film che riescono a farsi amare da chiunque come ad esempio Notting Hill. La pellicola diretta da Roger Michell è uscita nelle sale cinematografiche nel 1999 ma è un film senza tempo, capace di attrarre generazioni diversi di spettatori. Il film, come suggerisce il titolo, è ambientato principalmente nel celebre quartiere londinese di Notting Hill, ma vediamo ora insieme dove è stato girato.

Notting Hill: le location del film

Le riprese di Notting Hill sono iniziate il 20 aprile del 1998 negli Ealing Studios, i lavori sono poi proseguiti nel quartiere che dà il titolo al film: tra le location troviamo l’Hotel Ritz, l’Hotel Savoy (è qui che è ambientata la scena della conferenza stampa di Anna Scott in cui si imbuca William Thacker), il ristorante Nobu del Metropolitan Hotel.

La libreria di William si trova invece nella celebre Portobello Road al numero 142: il negozio in realtà non vende libri, ma oggetti d’antiquariato. La casa del personaggio interpretato da Hugh Grant è invece al 280 di Westbourne Park Road, quella di Max e Bella si trova invece al 91 di Lansdowne Road.

La scena della première del film di Anna è stata invece girata al Cinema Empire di Leicester Square.

Notting Hill: il cast del film

I protagonista principali di Notting Hill, il libraio William Thacker e l’attrice Anna Scott, sono interpretati rispettivamente da Hugh Grant e da Julia Roberts. Nel cast del film sono inoltre presenti Rhys Ifans, Emma Chambers, Tim McInnermy, Gina McKee, Hugh Bonneville e James Dreyfus.

