Renato Pozzetto nel corso della sua lunga carriera nel mondo del cinema ha scritto varie pagine importanti della storia della commedia italiana. Tra i suoi film più celebri c’è Il ragazzo di campagna: diretto dalla coppia Castellano e Pipolo, è uscito nel 1984 ed è diventato nel corso degli anni un cult per il suo genere. Il protagonista della pellicola è Artemio, un quarantenne scapolo che a bordo del suo trattore lascia la campagna per trasferirsi a Milano dove scopre un mondo del tutto nuovo e diverso da quello che conosceva. Vediamo ora quali sono le location del film.

Dove è girato Il ragazzo di campagna? La prima parte del film è ambientata nel piccolo paese della pianura Padana nel quale vive il protagonista Artemio. Nella realtà le riprese sono state effettuate tra Gambolò e Carbonara al Ticino, due comuni della provincia di Pavia.

Nella seconda parte de Il ragazzo di campagna vediamo Artemio spostarsi a Milano e sono facilmente riconoscibili diversi luoghi del capoluogo della Lombardia nei quali sono state effettuate le riprese: da piazza San Babila a via Monte Napoleone fino a piazza Sant’Eustorgio.

Le riprese degli interni, come quelli della casa di Angela, sono invece state effettuate negli studi di Cinecittà a Roma.

Oltre a Renato Pozzetto nei panni del protagonista Artemio, in Il ragazzo di campagna troviamo anche Massimo Boldi nei panni del cugino Severino, Donna Osterbuhr in quelli di Angela, Sandra Ambrosini interpreta invece Maria Rosa.

Nel cast del film ci sono anche Clara Colosimo, Enzo Cannavale, Franco Diogene, Jimmy il Fenomeno e Dino Cassio.

