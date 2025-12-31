Capodanno 2025: cosa va in onda su Rai e Mediaset (oltre ai concerti)

Capodanno in compagnia della tv? Ecco cosa va in onda il 31 dicembre 2025 su Rai e Mediaset: dai classici concerti ai film.

Se state pensando di trascorrere il Capodanno a casa, che sia in compagnia o in solitudine, sappiate che la programmazione tv è ampia e accontenta ogni esigenza. Si va dai classici concerti del 31 dicembre ai film cult: scopriamo cosa va in onda su Rai e Mediaset.

Cosa va in onda a Capodanno su Rai e Mediaset: i concerti

Come vuole la tradizione, non c’è Capodanno “in tv” senza concerto. Rai e Mediaset sono pronti da tempo e quasi sicuramente la gara degli ascolti li vedrà incassare un bel pareggio. Viale Mazzini propone su Rai1 L’anno che verrà, in onda subito dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Condotto da Marco Liorni, il concerto del primo canale della Tv di Stato andrà in scena dal lungomare di Catanzaro. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco: da Orietta Berti a Patty Pravo, passando per Cristiano Malgioglio, Alex Britti, Anna Oxa, Big Mama, Clementino, Diodato, Ermal Meta, Ricchi e Poveri, J-Ax, Leo Gassman, Donatella Rettore, Romina Power, Sal Da Vinci e Sandy Marton. L’anno che verrà sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio1.

Capodanno in Musica, invece, va in onda su Canale 5, in diretta da Bari, sempre dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Presentato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, vedrà tanti ospiti: da Gigi D’Alessio a Raf, passando per Iva Zanicchi, The Kolors, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli, Baby K, Petit, Sara Toscano, Young Hash, Cioffi, Federica Abbate, Tony Maiello, Mew, Vida Loca, Mietta, Eddie Brock, I Desideri, Fred De Palma, Mida e Alessio Bernabei. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta su Radio 101 e Radio Norba e in streaming su Mediaset Infinity.

Capodanno su Rai e Mediaset: le alternative ai concerti

Quanti non vogliono trascorrere il Capodanno con il tradizionale concerto, hanno alcune alternative interessanti. Su Rai2 va in onda in prima serata un grande classico dell’animazione Disney, Lilli e il vagabondo e, a seguire, il film Jumanji, con protagonista l’indimenticabile Robin Williams, e Il mistero della casa del tempo.