Stranger Things 5, il gran finale è qui: trailer e orario ufficiale dell’ultimo episodio

Stranger Things 5 si avvicina al gran finale: la data, l’orario ufficiale dell’ottavo episodio in Italia e il trailer.

La lunga battaglia tra Hawkins e il Sottosopra è giunta al suo atto finale. Dopo anni di misteri, tensioni e momenti indimenticabili, Stranger Things si prepara a chiudere definitivamente i conti con l’ottavo e ultimo episodio della quinta stagione. Nemmeno il tempo di brindare al nuovo anno, ecco svelato il trailer e l’orario ufficiale dell’uscita.

Stranger Things 5: un finale lungo come un film, ecco il trailer

Il tempo delle teorie, delle ipotesi e dei rewatch è quasi finito: il gran finale è alle porte. L’ultimo episodio di Stranger Things 5 sarà formato extra-large. La durata dell’ottava puntata sarà infatti di 2 ore e 8 minuti.

Una scelta che sottolinea l’importanza di questo capitolo conclusivo che vedrà protagonisti – oltre le numerose polemiche, tra cui il caso del “filler” con Millie Bobby Brown – Mr Whatsit, Mike, Robin, Will, Max, Lucas, Vecna, Holly, Undici, Dustin, Nancy, Jonathan e Steve.

Per prepararsi all’uscita dell’ultima puntata, Netflix ha diffuso il trailer ufficiale del gran finale:

A che ora esce l’ultima puntata in Italia

L’ultima puntata di Stranger Things 5, intitolata “Capitolo 8 – Il Mondo Reale“, sarà disponibile su Netflix in Italia a partire dal 1° gennaio 2026 alle ore 02:00 del mattino. Si tratta di un orario notturno insolito, che cade proprio nella notte di Capodanno, poche ore dopo la mezzanotte.

Questo significa che il pubblico italiano potrà scegliere se guardare subito il gran finale, magari interrompendo i festeggiamenti del cenone di fine anno, oppure aspettare il giorno successivo – approfittando del primo giorno dell’anno – per vivere con calma l’epilogo della serie.

È importante ricordare che, sebbene l’account ufficiale di Netflix USA e il materiale promozionale continuino a indicare il 31 dicembre 2025 come data del gran finale, in Italia bisogna tenere conto del fuso orario.