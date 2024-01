Ecco quali sono le location di Natale a tutti i costi, la commedia con protagonisti Christian De Sica e Angela Finocchiaro.

Quando si pensa alle commedie di Natale italiane, uno dei primi attori che viene in mente è senza dubbio Christian De Sica. Ed è proprio lui il protagonista di Natale a tutti i costi, film diretto da Giovanni Bognetti e uscito nel 2022 su Netflix. Non si tratta di un cinepanettone ma di una commedia differente in cui i protagonisti sono una coppia di genitori che ne combinano di tutti i colori per riuscire a convincere i figli, ormai grandi, a tornare a casa per Natale e trascorrere le feste insieme. Vediamo ora quali sono le location di Natale a tutti i costi.

Natale a tutti i costi: le location del film

Una delle location principali di Natale a tutti i costi è la villetta dove abita la famiglia Delle Fave che si trova a Ciampino, in provincia di Roma, all’interno del complesso residenziale Villaggio Villa Fiorita.

Christian De Sica

La chiesa dove si svolge il funerale di zia Tea è invece la Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma. Altra location del film è il Bowling Brunswick, che si trova nel Lungotevere dell’Acqua Acetosa, sempre a Roma: è qui che di Emilio e Alessandra scoprono che i genitori hanno ricevuto una grossa eredità dalla zia Tea.

L’Auditorium della Conciliazione è invece diventato l’hotel dove Alessandra annuncia l’intenzione di voler aprire una sala da the. Tra le location principali del film troviamo poi il Golf Club Parco de’ Medici (sempre a Roma).

Natale a tutti i costi: il cast del film

Come detto in precedenza, uno dei protagonisti principali di Natale a tutti i costi è Christian De Sica, che veste i panni di Carlo Delle Fave. La moglie Anna è invece interpretata da Angela Finocchiaro. Gli altri due protagonisti principali del film, i figli Emilio e Alessandra, sono interpretati da Claudio Colica e da Dharma Mangia Woods. Completano il cast del film Fioretta Mari, Alessandro Betti, Francesco Marioni e Iaia Forte.