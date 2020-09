Prima, dopo e durante la luna di miele: ecco il rituale del trucco da sposa 2020 secondo Dior. Ecco i prodotti skin perfetti per la wedding season di quest’anno.

Il make up vuole la sua parte, anche in un momento cruciale come quello delle nozze, e la routine della cura della pelle è un elemento imprescindibile per una buona resa del make up. Sopratutto seguendo i trend. Il trucco da sposa 2020 deve essere infatti leggero, luminoso e naturale. Dior coglie al volo il trend e suggerisce a tutte le spose, una sorta di rituale di bellezza a prova di wedding indimenticabile: un make up che coinvolge la cura della pelle dai giorni prima del matrimonio, al momento del sì e durante la luna di miele.

Trucco sposa 2020: le quattro fasi pre make up Dior

Secondo Dior il rituale make up della sposa perfetta passa per quattro fasi. Si inizia dai giorni prima: fondamentale è l’idratazione e la cura della pelle, perché un’ottima skincare è alla base di un make up ben riuscito. L’ideale quindi per energizzare e illuminare la pelle è il Capture Total di Dior: lozione, siero e crema e contorno occhi sono gli essenziali della linea.

Per la notte prima delle nozze, Dior suggerisce un prodotto che permetta di distendere e de-faticare la pelle: è la Prestige Micro-caviar de Rose, una linea delicatissima, che si rivelerà chiave anche per il giorno del sì.

Il giorno delle nozze, che è anche il giorno in cui potrete finalmente sfoggiare il vostro make luminoso e naturale, la pelle deve essere fresca, più giovane possibile. Secondo Dior necessita di essere riequilibrata, idratando e rivitalizzando con gli essenziali della linea Dior Prestige: lozione, olio, siero e crema sono i quattro indispensabili.

Infine per la luna di miele, basterà dare alla pelle un tocco di leggerezza e felicità con gli altri prodotti della linea Dior: Prestige Baume Démaquillant, Dior Prestige Micro-Huile de Rose, Cushion Teint de Rose SPF 50+.

Dove acquistare la linea Dior Prestige Wedding Season e Capture Total

La linea skincare di Dior pensata esclusivamente per la stagione Wedding di quest’anno è disponibile sul sito ufficiale, nella sezione dedicata ai prodotti per il viso. Il prezzo di ogni prodotto parte dai 100 euro in su.

Inoltre su Instagram c’è un post dedicato proprio alla skincare wedding, con le fasi necessarie da seguire per ottenere un’ottima resa dei prodotti e un make up da sposa indimenticabile.

Fonte foto di copertina:

https://www.pexels.com/it-it/foto/abito-abito-da-cerimonia-abito-da-sposa-acconciatura-1006329/