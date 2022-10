Creare un look davvero inquietante per questo Halloween è semplice per chi sa come truccarsi da Joker, il malefico personaggio dell’autunno grazie al film campione d’incassi.

Uno dei film più in voga per la stagione autunnale è appunto quello ispirato al malefico personaggio dei fumetti DC Comics. L’attore, Joaquin Phoenix, ci dà la possibilità di ispirarci in modo semplice: il truccarsi come Joker sarà un gioco da ragazzi!

Volto bianco, occhi che sembrano spiritati in contrasto scuro e larga bocca rossa a formare una sorta di smorfia-sorriso. Il tutto contornato da un’aurea di mistero e di mostruoso… Insomma perfetto per un vero make-up Halloween, vero?

Truccarsi da Joker, come fare in 3 semplici passi

Il personaggio più mostruoso e in voga del momento è Joker, il cui film dedicato sta spopolando nei cinema con incassi da capogiro. Ispirato alla serie di fumetti DC Comics, abbiamo preso spunto dall’interpretazione e dall’outfit generale dell’attore Joaquin Phoenix per questo Halloween. Il make-up più cool per il 31 ottobre infatti sarà proprio quello da Joker. È adatto per uomini e per donne senza alcuna distinzione e realizzarlo è davvero semplice. Non serve troppa precisione né prodotti particolari… Come si fa? Eccolo, in 3 semplici passi!

Viso: per prima cosa bisogna realizzare la base bianca tipica del personaggio. Basterà applicare, con una spugnetta, un cerone bianco su ogni parte del volto senza essere troppo perfetti ma lasciando qualche striatura-effetto-mostro.

Labbra: una tinta rossa, liquida oppure opaca, andrà benissimo! Si può utilizzare in questo caso anche il prodotto MAC Chromacakes nella colorazione Basic Red per un effetto ancora più glam. Realizzato con un pennellino medio, si dovrà spalmare il colore oltre i confini delle labbra per un sorriso deformato e pauroso come quello di Joker.

Occhi: in questo caso il colore può essere il nero, il blu scuro oppure il verde. Il modo per avere lo sguardo spiritato del personaggio prevede la realizzazione di due triangoli. Il primo che avrà la base al di sotto delle ciglia inferiori con la punta verso gli zigomi. L’altro con la base sull’arcata sopraccigliare e la punta in direzione della fronte. Per avere l’effetto desiderato basterà anche realizzare un contorno nero attorno agli occhi, non regolare, come fosse una macchia.

Trucco Joker

I dettagli per un perfetto make-up da Joker

Se il desiderio di copiare il make-up Joker del film in modo impeccabile è davvero forte allora bisogna conoscere i trucchi giusti! In primis, con lo stesso rosso usato per le labbra, realizziamo delle piccole sopracciglia al di sopra della macchia (o triangolo) attorno agli occhi.

Poi, coloriamo la punta del naso e sbizzariamoci con i capelli: si può applicare un gel colorato verde. Con l’aiuto di un pettine a denti larghi distendiamo il gel all’indietro per un effetto total look da Joker!

Ecco un video di riepilogo:

Riproduzione riservata © 2022 - DG