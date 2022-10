Molto più di un orologio, i modelli Gem Dior sono l’accessorio che aspettavamo per illuminare il nostro look con parsimonia

Molte volte lo dimentichiamo o semplicemente minimizziamo quanto un orologio prezioso possa essere l’accessorio che farà la differenza sul nostro look, elegante o casual che sia. La nuova collezione Gem Dior sembra voler proprio invertire la rotta: cinque modelli di un lusso raffinato, minimal e per nulla invadente, che rendono questi orologi più di un segnatempo, preziosi come un bracciale, che accontenteranno il gusto di chi l’orologio non lo indossa se non della giusta dimensione ed elegante con gusto.

Gem Dior, la nuova collezione di orologi interpretata da Cara Delevingne

Le prime immagini che mostrano Cara Delevingne con uno dei modelli della collezione Gem Dior in un look basic, in giacca nera, esprimono pienamente lo spirito della collezione: non orologi preziosi esclusivi e d’occasione, semmai esclusivi perché al servizio dello stile di ciascuna di noi, quello che scegliamo ogni giorno per raccontare di noi, tra giornate piene di appuntamenti, sogni ma anche affetti.

Design asimmetrico, forme organiche ma astratte in una varietà di colori e pietre ornamentali: questo l’identikit pensato e realizzato da Victoire De Castellaine, la creativa artefice dei bijoux Dior da un po’ di tempo a questa parte, sul quale si modellano 5 diversi modelli che giocano con palette di colori e dettagli in strass. Non un orologio qualsiasi, ma un dettaglio che non sfugge perché sa farsi notare con la raffinatezza che da sempre è il dress code privilegiato dalla maison francese, che ancora una volta riesce a fondere il classico con il moderno, in un connubio fresco e ricercato.

I modelli della collezione: tipologie e quanto costano

Ad ognuna il suo verrebbe da dire. Le minimal si innamoreranno del Gem Dior, il più classico e semplice di tutti perché sa farsi notare ma con discrezione, grazie anche all’accostamento del color argento e del nero, audace e deciso. Se invece cercate qualcosa di sbarazzino da abbinare ad uno stile già basic e rigoroso, senza troppi colpi di testa il modello in oro rosa abbinato al madreperla in una cornice di 37 diamanti sarà la vostra anima gemella! Questa è la fascia più soft in termini di prezzo, che va dai 4000 agli 8000 euro.

Dai 37 diamanti del modello madreperla si passa ai 112 del Gem in oro bianco ed in formato mini, ma che si vede eccome: un scintillio da portare al polso così prezioso da essere disponibile solo in boutique, dove poter scoprire anche il prezzo da capogiro. Ma tra i modelli più sorprendenti per il meraviglioso contrasto che ricorda un cielo stellato c’è il Gem Dior con 31 diamanti, lapislazzuli e lancette Dauphine lucide, in acciaio inox e oro giallo 18 ct. Un modello per tutte coloro che amano sognare ed essere incredibilmente stilose. Il prezzo è di 15.500 euro. In alternativa per chi ama i contrasti c’è anche il modello occhio di tigre che preferisce un colore caldo e aranciato che ricorda la terra.

