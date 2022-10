Prima volta a Parigi, punto di arrivo e di partenza, la collezione p/e 2023 di Victoria Beckham è ispirazione di lifestyle e tendenze

Riprendersi il proprio spazio, costruire una nuova comfort zone e ripartire per evolversi e rinnovarsi. Potrebbero riassumersi così i sedici anni di duro lavoro – così scrive il marito David in un post su Instagram – di Victoria Beckham che ha presentato la sua collezione p/e 2023 alla scorsa fashion week parigina con entusiasmo e commozione, che non sono da mettere in secondo piano nel cogliere in questa nuova collezione gusto, tendenze e must have da appuntarsi per la prossima estate. Perché lo stile è anche uno state of mind e dell’esempio di Victoria ne abbiamo bisogno tutti, così da indossare quelli che sono i nostri valori per crederci ancora di più. Lei che nel suo brand ci ha sempre creduto e che oggi assume una chiara identità dopo una costante operazione di ricerca e rilancio del marchio.

Victoria Beckham collezione p/e 2022: a caccia dei must have della prossima estate

Pur se in continua evoluzione e in cerca di una quadra negli ultimi anni, Victoria Beckham non ha mai tradito lo spirito del suo progetto e del suo far moda: raccontare le molteplici sfumature dell’eleganza femminile, affidandosi coraggiosamente al suo gusto che ha saputo adesso incontrarsi con il design e le tendenze più in voga. Uno degli abiti colpo d’occhio della collezione è il modello indossato da Bella Hadid: linea rigorosa, sensuale e spalle voluminose, un perfetto mix delle tendenze dress degli ultimi anni.

Se l’abito esprime al massimo la sensualità della silhouette slanciando la figura di chi lo indossa ed enfatizzando le forme, il blazer accoglie e definisce le forme in una palette destrutturata di versioni lunghe e corte che riscrivono il guardaroba dei grandi eventi, pronto a reinventarsi grazie al mix and match anche per i look di tutti i giorni. Pantapalazzo, guanti lunghi, maxi pochette da portare a braccio sono una costante dello stile del brand.

I look più belli da copiare avvistati alla sfilata parigina del brand dell’ex Posh Spice

I look da rubare e copiare che sono andata in scena in passerella? Sicuramente il tailleur rosa, perfetto da sfoggiare come abito da cocktail, in versione comoda e fluida da sfoggiare come un abito e chiudere semplicemente per un effetto sensuale ed elegante. Ma non sono pochi i look proposti da Victoria che si rivelano essere vincenti in un contesto lounge ed elegante, come la chemisier lunga e trasparente da indossare con bralette e pantalone.

Per chi cerca invece qualcosa di sexy e audace per la sera, impossibile dire di ad una gonna longuette da custodire nel guardaroba, perfetta con reggiseni in bella vista e maglie in trasparenza, per un effetto nude e seconda pelle molto sofisticato.

