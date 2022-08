House of the Dragon non sarà l’unico spinoff de Il Trono di Spade, sono infatti previste altre tre serie TV.

Il Trono di Spade è stata una delle serie TV più amate della storia: in ogni angolo di mondo, stagione dopo stagione, ha conquistato milioni e milioni di spettatori tanto che la fine ha lasciato una sorta di vuoto. Vuoto che potrà essere in parte colmato da House of the Dragon, il primo spinoff ambientato nello stesso universo fantasy, ma non solo: secondo quanto riportato da diverse riviste americane, i produttori avrebbero previsto altri tre serie TV spinoff che arriveranno sul piccolo schermo nei prossimi anni.

Il Trono di Spade: le serie TV spinoff

Uno di questi tre nuovi spinoff sarà 9 Voyages (il titolo è provvisorio), serie TV che sarà strettamente legata a House of the Dragon. Il protagonista dovrebbe essere infatti sempre Lord Corlys Velaryon, che sarà appunto anche il protagonista di House of the Dragon.

House of the Dragon

Il secondo spinoff sarà invece 10.000 Ships (anche in questo caso si tratta di un titolo provvisorio). La protagonista principale dovrebbe essere la principessa Nymeria della casa Martell: è la fondatrice del Regno di Dorne e moglie di Lord Mors Martell.

La terza serie TV, il cui titolo provvisorio è Fondo delle Pulci (Flea Bott in lingua originale) dovrebbe essere ambientata proprio nel quartiere più povero della capitale dei Sette Regni, Approdo del Re. Quartiere che è noto a chi ha visto la serie TV originale.

House of the Dragon: lo spinoff su Il Trono di Spade

Per quanto riguarda House of The Dragon, è il primo spinoff de Il Trono di Spade ad arrivare in TV, ed è basato sul romanzo di George R. R. Martin: Fuoco e sangue. Gli episodi della serie TV sono in totale 10 e racconteranno la storia della casata dei Targaryen. Tra i protagonisti c’è Lord Corlys Velaryon, il marito di Rhaenys Targaryen.

