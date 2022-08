Ecco dove vedere La notte della Taranta 2022 in streaming e in TV: è uno dei più attesi eventi musicali dell’estate.

Il mese di agosto in Salento è quella de La notte della Taranta 2022, una serie di eventi musicali che hanno saputo conquistare non solo la Puglia ma anche tutta l’Italia, tanto da attirare ogni anno sempre più persone che vogliono assistere dal vivo agli aventi, in programma per tutto il mese in varie località del Salento, ma anche di attirare l’attenzione della TV. A tal proposito, vediamo ora dove vedere La notte della Taranta 2022 in Tv e in streaming.

Dove vedere La notte della Taranta in streaming e in TV

Dove si può vedere La notte della Taranta 2022 in TV? Così come lo scorso anno, anche in questa 25esima edizione il Concertone finale in programma sabato 27 agosto a Melpignano verrà trasmesso in diretta televisiva su Rai 1. Gli ottimi dati di ascolto fatti registrare un anno fa hanno infatti indotto la Rai a trasmettere anche quest’anno il Concertone finale in diretta TV in modo da poter permettere a tutti, anche a chi non sarà in Puglia quel giorno, di poterlo dal vivo.

Tamburello, notte della Taranta

E invece dove vedere La notte della Taranta 2022 in streaming? Anche in questo in aiuto di coloro che volessero guardare il Concertone finale di sabato 27 agosto arriva la Rai. L’ultima tappa dell’evento tradizionale salentino è infatti trasmessa in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai, completamente gratuita, a cui si può accedere da Smart TV, da computer, da smartphone e da tablet.

La notte della Taranta 2022: gli ospiti

Come da tradizione non mancheranno i grandi ospiti provenienti dal mondo della musica italiana. A La notte della Taranta 2022 è presente Elodie. Il Maestro Concertatore de La notte della Taranta 2022 è invece Dardust.

