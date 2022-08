Maria Chiara Giannetta è un’attrice che deve la sua notorietà soprattutto a Don Matteo, dove interpreta il capitano Anna Olivieri

Foggiana, classe 1992, Maria Chiara Giannetta è un’attrice nota nel panorama televisivo dal grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione all’amata fiction Rai Don Matteo. Quello è stato certamente un ruolo che ha dato la notorietà a Maria Chiara, che comunque anche prima di sbarcare sul set umbro aveva già recitato in televisione e al cinema. Ha preso parte anche alla fiction Che Dio ci aiuti, è stata presente in un episodio di L’Allieva, in Baciato dal sole e anche Un Passo dal Cielo. Ecco i suoi lavori più importanti.

Maria Chiara Giannetta, in Don Matteo è la capitana

Come detto il ruolo del capitano dei Carabinieri, Anna Olivieri, è stato per Maria Chiara Giannetta il battesimo del fuoco. Anche perché non era facile per lei andarsi ad inserire in un contesto narrativo che aveva trovato con Simone Montedoro (il capitano Tommasi, uscito di scena alla fine delle precedente stagione) un certo equilibrio, nelle dinamiche create con Nino Frassica e Terence Hill. Il suo arrivo a Spoleto invece ha pian piano conquistato i telespettatori.

Blanca, la fiction con Maria Chiara Giannetta

Da capitano dei carabinieri a sovrintendente (ipovedente): è il ruolo di Maria Chiara Giannetta in Blanca, fiction sempre di casa Rai che la vede lavorare insieme a Giuseppe Zeno, per la regia di Jan Maria Michelini. L’attrice si cala nei panni di una detective ipovedente dalla nascita nella trasposizione dei romanzi di Patrizia Rinaldi.

Buongiorno Mamma, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova

Ruolo diverso rispetto ai precedenti già citati quello di Maria Chiara in Buongiorno mamma, fiction Mediaset che la vede protagonista insieme a Raoul Bova. Lei è la moglie dell’attore nella fiction, Anna Della Rosa, donna costretta in coma.

