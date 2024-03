Dopo l’uscita dal talent, Mew fa ritorno ad Amici stupendo i suoi compagni. La reazione di Maria De Filippi fa sorridere.

Due mesi fa la scuola di Amici di Maria De Filippi è stata scossa da una notizia inaspettata: l’uscita di Mew e del suo fidanzato Matthew. Il ritiro dei due concorrenti del talent aveva incuriosito il pubblico e preoccupato i fan. La giustificazione data allora dalla giovane cantante era stata quella di volersi prendere una pausa per prendersi cura di sé. A due mesi dalla difficile decisione, ora fa ritorno ad Amici la cantante Mew per presentare il suo nuovo brano.

Mew ad Amici presenta il suo nuovo brano

Ad annunciare il ritorno di Mew al programma è Superguida Tv, che scrive: “Ci sono stati degli ospiti e un ritorno. Mew, l’ex concorrente del programma, ha presentato il suo nuovo brano che parla delle sue ansie e che si intitola Posatenebre. La cantante prima della fine della puntata è corsa ad abbracciare il suo amico Holden. Come ha reagito Maria? Maria De Filippi ha chiesto alla ragazza come stava Matthew e si è mostrata anche molto felice di vederla. Inoltre le ha chiesto di salutarglielo. Tutti gli altri ragazzi sono saltati addosso a Mew quando ha finito di cantare“.

Maria De Filippi

Insomma, quello di Mew è stato un breve ritorno che ha dato una conclusione alla sua avventura nel talent di Mediaset.

Amici: una nuova avventura per Mew

Anche se l’esperienza ad Amici si è conclusa, la carriera di Mew è appena iniziata. Infatti, la giovane cantante è stata presa sotto la forte ala di Fabrizio Giannini, storico manager di Tiziano Ferro.

Il manager ha recentemente annunciato l’inizio di una nuova avventura musicale con l’artista. “Ho sempre messo la faccia nei progetti in cui credo. E questa volta è una gioia metterla per questa artista con cui ho iniziato a lavorare. Si chiama Mew. Lei è davvero talentuosa, poliedrica, sorprendente, carismatica. Imprevedibile. E con lei rafforzo l’entusiasmo mai perduto per questo lavoro, che con i giovani è ogni volta scoperta, stupore, entusiasmo. Ad maiora” aveva annunciato.