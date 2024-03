Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici dopo Pasqua. Il periodo di convalescenza si allunga. Come sta la principessa?

Preoccupazioni per le condizioni di salute di Kate Middleton: la principessa pare che potrebbe non ritornare alla scena pubblica dopo Pasqua, come precedentemente annunciato. I tempi di convalescenza si allungano e spuntano nuovi interrogativi sulla salute della principessa del Galles.

Cosa si nasconde dietro l’intervento all’addome e quali sono le cause dello slittamento del ritorno agli impegni pubblici della principessa? Il mistero si infittisce.

Kate Middleton: il comunicato del Governo

L’intero Regno Unito è in apprensione per lo stato di salute della moglie del principe William. Kate Middleton solamente pochi mesi fa si è sottoposta ad un’operazione chirurgica all’addome, senza però rivelare i motivi dell’intervento.

Dopo aver annunciato il suo ritorno agli impegni istituzionali dopo Pasqua, oggi il Governo ha pubblicato un comunicato che rinvia il ritorno alle scene pubbliche. Ora il ritorno della principessa è atteso per l’8 giugno, giorno in cui sarebbe fissato il primo appuntamento pubblico.

Kate Middleton

A poco è servita la comunicazione da parte di Buckingham Palace che rassicurava i fan della principessa sulle sue condizioni di salute. L’annuncio si era reso necessario dopo le numerose speculazioni che hanno iniziato a circolare nelle scorse settimane.

Kate Middleton: le condizioni di salute

Una fonte interna al palazzo reale aveva rivelato che solamente pochi membri eletti sono a conoscenza delle reali condizioni di salute della principessa.

Tuttavia, aveva rassicurato la foto pubblicata nei giorni scorsi che raffigurava Kate in macchina insieme alla madre. Anche in questo caso ci sono state diverse speculazioni. Infatti, c’era chi suggeriva che in realtà la donna in foto fosse la sorella della principessa, Pippa Middleton.

L’allungamento dei tempi di convalescenza, però, ora aumentano le preoccupazioni sulle reali condizioni della principessa e aumentano il mistero sui suoi problemi di salute.