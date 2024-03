Fabio Fazio denuncia per i video con la sua voce generati con l’intelligenza artificiale. Il video Instagram che mette in guardia.

Il famoso conduttore televisivo Fabio Fazio ha deciso di mettere in guardia gli utenti social dalle truffe che utilizzano la sua voce generata con l’intelligenza artificiale. Il conduttore ha, inoltre, annunciato che sporgerà denuncia alla polizia postale.

Nel video, Fazio precisa che si tratta semplicemente di truffe, di bufale, e che lui non proporrà mai ai suoi follower prodotti finanziari. Ecco cosa ha detto il conduttore di Che Tempo Che Fa e le azioni che intraprenderà.

Fazio contro le truffe online: l’appello social

Nelle scorse ore Fabio Fazio ha pubblicato tra le sue storie Instagram un video in cui allerta gli utenti del social sulle truffe che stanno circolando in rete nell’ultimo periodo.

“Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, ovviamente alterata presumo da intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari. Ecco sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi” dichiara Fazio.

Fabio Fazio

Poi annuncia: “Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché a questo punto stanno diventando veramente eccessivi“.

Le storie Instagram hanno dimostrato la buona fede del conduttore e ha rivelato come intende procedere per contrastare questo genere di truffa.

Fazio denuncia i truffatori

Nella storia Instagram Fabio Fazio tranquillizza i suoi follower: “Ma intanto vi dico: non credete a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio. Quindi sono tutte fake. Statene assolutamente alla larga“.

Infine conclude: “Questo è quello che posso dirvi e, come vi dicevo – ribadisce –, da domani parte la denuncia che spero serva, possa essere utile, per individuare anche questi truffatori“.

Come finirà la storia? Intanto Fazio ancora una volta si è dimostrato franco e chiaro, ribadendo che non proporrebbe mai prodotti finanziari ai suoi fan.