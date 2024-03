Dopo aver annunciato una pausa dalla musica, Sangiovanni torna sui social con un selfie insieme ad un grande amico.

Sangiovanni ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica per dedicarsi alla sua salute mentale. La notizia aveva preoccupato non solo i fan, ma anche i suoi amici e colleghi. Nelle ultime ore, però, la speranza dei fan si è riaccesa grazie a un post pubblicato su Instagram.

Il cantante, infatti, è andato a trovare un suo grande amico, con cui ha anche duettato durante il Festival di Sanremo: Gianni Morandi.

Un ritorno in grande stile dopo quasi un mese lontano dai social. Novità in arrivo?

Sangiovanni: la foto con Gianni Morandi riaccende le speranze dei fan

Sangiovanni si sta prendendo una pausa dalla musica, ma ciò non gli impedisce di andare a trovare qualche amico. Il post di Gianni Morandi ha colto tutti di sorpresa, e ha collezionato in poche ore più di 30mila likes.

Nella didascalia si legge: “Che piacere incontrare il mio amico Sangio…“. Ma cosa si nasconde dietro il loro incontro? Ci potrebbe essere una nuova collaborazione artistica in arrivo?

Il giovane cantante aveva chiarito che durante il suo periodo di pausa avrebbe continuato a scrivere e ad andare in studio di registrazione. Ci sono nuovi progetti in vista insieme a Gianni Morandi?

Sangiovanni e Gianni Morandi: da Sanremo ai selfie sui social

Gianni Morandi e Sangiovanni sono diventati amici diversi anni fa. Insieme, infatti, hanno anche cantato durante la serata delle cover al Festival di Sanremo 2023, quando hanno presentato il brano “Fatti mandare dalla mamma”.

Ma cosa bolle in pentola? Ci sarà un nuovo duetto tra i due artisti o la loro è stato un semplice incontro in amicizia? Non è escluso che Sangio si sia rivolto a Gianni per ricevere consigli per superare questo suo periodo lontano dalla musica. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.