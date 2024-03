Nuovo incontro tra Fedez e Pomeriggio 5: il rapper ha parlato della crisi con Chiara Ferragni e lo scandalo dossieraggio.

Ennesimo faccia a faccia tra Fedez e le telecamere di ‘Pomeriggio 5’, trasmissione condotta da Myrta Merlino. Il rapper è “seguito” a uomo dall’invitato della trasmissione Michel Dessì che è riuscito a parlare ancora con l’artista in merito alla sua vita privata e le note vicende con sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez, la crisi e la vita privata

Fedez

Inizialmente, il rapper non è rimasto contento di trovarsi, ancora, l’inviato di ‘Pomeriggio 5’ davanti e ha cercato di tagliare corto: “No ragazzi, ancora. Devo andare a lavorare che sono in ritardo”, ha detto. Poi ha anche aggiunto salendo in ufficio: “L’intervista di Chiara che si è emozionata guardando le nostre foto (a Che Tempo Che Fa ndr)?. Ma quando finirà questa storia?”.

Parlando poi della sua vita privata: “Io pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio della mia vita. Se voglio decidere di avere privacy in questo momento io posso chiederlo anche se sono stato un pornografo della mia vita fino all’altro ieri”.

Il dossieraggio

L’inviato del programma di Myrta Merlino ha anche fatto, durante l’intervista, alcuni passaggi sul caso dossieraggio dove appare, appunto, anche il nome di Fedez: “Evidentemente abbiamo procuratori antimafia che non hanno un ca**o da fare”.

Successivmaente il rapper si è corretto: “Errata corrige. Non erano procuratori. Mi sembrano parole un po’ forti. Erano pm antimafia…”.

E ancora: “Se appliccassero la stessa lente di ingrandimento che stanno usando per me per altre questioni, forse, si potrebbe avere un Paese migliore”, ha aggiunto.

