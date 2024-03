Tanti auguri a Veronica Cozzani, madre di Belen e Cecilia Rodriguez. Quest’ultima ha voluto dedicarle un messaggio dolcissimo.

Momento molto tenero ed emozionante per la famiglia di Cecilia Rodriguez. In particolare per sua madre, Veronica Cozzani. La donna, infatti, ha festeggiato oggi il compleanno e la modella, la più giovane tra le sorelle, le ha voluto dedicare un bellissimo pensiero con un post su Instagram con tanto di foto inedite del passato.

Cecilia Rodriguez, gli auguri alla madre Veronica

In casa Rodriguez, come detto, è stata una giornata sicuramente speciale con il compleanno di mamma Veronica Cozzani. Ecco perché sui social, Cecilia ha voluto dedicare alla donna una dolcissima dedica che ha emozionato moltissimi fan.

“Veronica è colei che mi ha dato la vita, che insieme a mio papà mi ha dato una famiglia, che mi ha dato la libertà necessaria per poter fare sempre tutto quello che volevo”, le parole dell’argentina condivise in un post con tanto di foto del passato. “Lei mi ha dato il suo amore perché non mi sentissi mai sola in questo mondo. Grazie mamma, perché mi hai dato tutto ciò di cui avevo bisogno per essere la donna che sono oggi, spero che tu sia orgogliosa di me, perché sono quello che sono, grazie a te”.

Come detto, la bella Cecilia Rodriguez ha voluto accompagnare alle sue parole, diverse foto di famiglia. Presenti scatti del passato ma anche più recenti dove si trovano appunto i genitori da giovani, ma anche lei e Belen. Molto bella anche la foto conclusiva, recente, dove tutta la famiglia è riunita e dove appare anche il fratello, Jeremias.

Staremo a vedere se la famiglia vorrà festeggiare anche con un appuntamento serale e pubblicare qualche scatto. Non resta che attendere novità.

