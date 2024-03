Lo scandalo beneficenza ma anche la crisi con Fedez: momento duro per Chiara Ferragni che avrà problemi a riprendersi. Almeno secondo l’esperto.

Le vicende che stanno coinvolgendo Chiara Ferragni sono state oggetto di diversi pensieri nelle ultime settimane. A parlare dei vari scandali che hanno coinvolto l’imprenditrice digitale, partendo da quello del pandoro Balocco in poi, è stato Riccardo Pirrone, presidente dell’Associazione italiana social media manager. L’uomo ha spiegato, anche a seguito della recente intervista della donna a ‘Che Tempo Che Fa’, che secondo lui la strategia utilizzata dall’influencer non sia stata, fin qui, quella corretta.

Chiara Ferragni, l’esperto dopo l’intervista da Fazio

Chiara Ferragni

“Io credo che Chiara sia sincera. La sua non è affatto una messa in scena”, ha detto Pirrone come riportato da Leggo. “Lei è quello che vediamo, non ci sono copioni studiati. Si comporta esattamente come fa a casa. Il confine tra il lavoro e la famiglia per lei quasi non esiste, succede quando sei abitutato ad avere il telefono in mano dai 16 anni e rendere tutto quello che fai un contenuto. Esagerando, penso anche ai figli che sono diventati instagrammabili”.

Secondo l’esperto, però, la strategia della donna dopo lo scandalo del pandoro e la crisi con Fedez è stata sbagliato: “Cosa avrebbe dovuto fare Chiara? Essere prima di tutto autoironica. Lei prova a essere perfetta. Ci ha provato anche da Fazio a ‘ripulire’ le imperfezioni, ma nessuno la vuole brava e perfetta”.

E ancora: “Dovrebbe far finta di nulla, come aveva fatto con successo nel 2022, quando Selvaggia Lucarelli aveva fatto uscire la storia della beneficenza sospetta”.

“La ripresa? Difficile”

Secondo Pirrone, adesso, uscire da questo vortice di problematiche sarà duro: “Prima del caso Balocco, Ferragni poteva chiedere anche 300mila euro per un reel. Adesso se sei un’azienda ci pensi bene, anche perché rischi di tirarti dietro la shitstorm che sta colpendo Chiara. La sua non è una situazione facile da ribaltare, sicuramente sarà difficile uscirne. Sicuramente, per farlo dovrà cambiare la sua immagine”.

Di seguito anche un post su X di ‘Che Tempo Che Fa’ con un passaggio dell’intervista dell’imprenditrice digitale: