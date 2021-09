Il tenero racconto durante un’intervista al Grande Fratello Vip Party.

Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, non poteva non approfittare della presenza dell sorella Gaia al GF VIP Party, co-conduttrice assieme alla showgirl Giulia Salemi. L’ex gieffino ha così partecipato così al pre-serale del reality show e, intervistato dalle due ragazze, ha raccontato molte vicende. L’aneddoto che senza dubbio ci ha incuriosito di più è stato quello su come ha conosciuto il suo attuale compagno, il ballerino di amici Tommaso Stanzani.

Queste le parole, come ha riportato il giornale Biccy : “Volete sapere come ci siamo conosciuti io e Tommaso? L’ho visto per la prima volta nell’ufficio di Maria de Filippi, è grazie a lei che l’ho conosciuto. Lì lei ha almeno 20 televisioni con tutte le telecamere puntate nella casa di Amici mi ha fatto vedere questo Tommaso, dicendomi che secondo lei poteva essere affine a me. Così mi ha messo la pulce nell’orecchio. Quando Tommaso è uscito dal programma gli ho scritto io, lui non sapeva chi fossi. Ci siamo visti e il resto è storia“.

Insomma, è il caso di dire che Maria ci ha visto lungo. Sicuramente i due ragazzi insieme funzionano e sono felici. Chissà quali saranno le prossime coppie che nasceranno grazie a lei!