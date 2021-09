Il saluto speciale arriva da un video caricato su Instagram dal protagonista di “Doc”.

Gli Italiani si preparano a salutare una serie speciale che ha accompagnato la televisione nazionale per ben 20 anni, entrando del cuore di molti: Don Matteo. Il protagonista, appunto Don Matteo Bondini, è stato intrepretato sino ad oggi da Terence Hill, alias Mario Girotti, già celebre da generazioni per aver accompagnato Bud Spencer nelle sue avventure cinematografiche. Dopo l’addio ufficiale, sappiamo che prenderà il suo posto il giovane Don Massimo, interpretato niente di meno che dall’attore Raoul Bova, caro volto del cinema e della televisione italiana. Intanto, auguriamo a Raoul tanta fortuna per questa nuova avventura, perché di certo non sarà facile sostituire il nostro Terence.

Molte sono state le persone che hanno voluto omaggiare e ringraziare Terence Hill, e tra questi non manca un altro celebre attore, Luca Argentero. L’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello ha infatti caricato un video su Instagram per regalare una dedica speciale a Terence Hill: Queste sono le parole che pronuncia sorridente: “Carissimo Terence, da Doc a Don, un grandissimo abbraccio! Grazie per tutti questi anni di sorrisi e di divertimento“. Sicuramente un gesto che verrà apprezzato sia da noi sia da una colonna come Terence Hill.