La showgirl stuzzica la fantasia di molti utenti su Instagram e in poche ore boom di likes.

Sembra che la sorella di Belén si sia ripresa dalla seconda dose di vaccino, che le aveva procurato non poco malessere. Persino il compagno Ignazio aveva documentato il tutto con dei video caricato sui social, ma il peggio sembra essere passato e la ragazza torna subito far parlare di sé.

Appena tre ore fa, ha pubblicato un selfie su Instagram che ha già raggiunto quasi i 100.00 likes. La modella si ritrae davanti a uno specchio, quasi completamente senza veli, lasciando ben poco all’immaginazione. Presumibilmente, si trova dentro a un camerino, infatti è circondata da vestiti. L’idea dello scatto è venuta quindi all’improvviso? Oppure non c’è nulla di casuale ed è stato tutto studiato? In ogni caso, il primo commento che vediamo è chiaramente quello del fidanzato, che dice: “Top player la Chechu“, soprannome che la identifica. Sotto, una valanga di cuori e commenti positivi per la modella.

In effetti, non è il primo scatto che pubblica e che attira l’attenzione di tutti: già pochi giorni fa era stato caricato uno scatto sensuale di lei e Ignazio mentre si scambiano evidenti effusioni amorose. Che dire, è ovvio che la coppia nata dentro al Grande Fratello Vip saprà sempre come essere sulla bocca di tutti.

Qui lo scatto bollente: