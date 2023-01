Su Rai 1 va in onda The Voice Senior 2023: dai concorrenti alle novità, tutto sul programma condotto da Antonella Clerici

Dopo Erminio Sinni e Annibale Giannarelli, trionfatori delle precedenti due edizioni, chi sarà il vincitore di The Voice Senior 2023? Da venerdì 13 gennaio 2023 su Rai 1 torna il talent show condotto da Antonella Clerici e riservati a cantanti non professionisti dai 60 anni in su. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla terza edizione del programma e chi sono i concorrenti di The Voice Senior 2023.

The Voice Senior 2023: i concorrenti

I nomi dei concorrenti di The Voice Senior 2023 non sono ancora noti e verranno rivelati solamente nel corso della prima puntata del programma. Quel che è noto è che ci sarà anche un concorrenti di 89 anni.

Antonella Clerici

“Abbiamo provinato 3000 persone , sono l’unica a conoscere qualche dettaglio sulle loro storie i giudici non sanno nulla. Ci saranno tante donne e ci sarà un senior di 89 anni il più adulto di tutte le edizioni, ma anche un uomo con la gonna e uno con la tunica” ha spiegato la conduttrice del talent show, Antonella Clerici, come riportato dall’Ansa.

“Ma non solo avremo anche un colonnello. Persone che hanno approcciato al palco e che non hanno poi avuto successo, poi persone comuni che hanno sempre avuto come unico grande amore nella loro vita la musica” ha poi proseguito la padrona di casa del programma.

The Voice Senior 2023: i coach

C’è una novità per quanto riguarda i giudici di The Voice Senior 2023: Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri entrano nel cast della trasmissione prendendo il posto di Orietta Berti. Confermati invece gli altri giudici, Clementino e Gigi D’Alessio.

The Voice Senior 2023: quando va in onda

The Voice Senior 2023 va in onda a partire da venerdì 13 gennaio 2023 su Rai 1 in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa. Ogni venerdì sera va poi in onda una nuova puntata del talent show.

