Da giovedì 12 torna una delle fiction più amate dal pubblico di Rai 1: Che Dio ci aiuti 7. Negli scorsi mesi erano circolate voci riguardo al fatto che la protagonista principale, Elena Sofia Ricci, potesse non esserci. Invece l’attrice e la Suor Angela ci saranno ancora, anche se con un ruolo un po’ più debilitato rispetto al passato. Vediamo ora quali sono le location di Che Dio ci aiuti 7.

A partire dalla sesta stagione le location della fiction sono cambiante, è così che Che Dio ci aiuti 7 è stata girata ad Assisi: la città umbra è quella che è stata scelta dai produttori per far da sfondo alla storia anche nella precedente stagione, dopo che le prime due stagioni erano state girate a Modena e le successive a Fabriano.

La scelta di Assisi non è stata affatto casuale: nella storia è proprio nella cittadina umbra che Suor Angela ha iniziato il proprio noviziato ed è sempre ad Assisi che abita suo padre. Tra le location utilizzate per le riprese di Che Dio ci aiuti 7 c’è anche il luogo simbolo è più celebre di Assisi: la Basilica di San Francesco.

Non tutte le scene dei vari episodi sono però stati girati in Umbria, i vari interni sono infatti stati riprodotti negli studi cinematografici di Roma.

La protagonista principale di Che Dio ci aiuti 7 sarà Francesca Chillemi con la sua Azzurra, un personaggio sempre presente all’interno della serie TV e che con il passare delle puntate ha assunto un’importanza sempre maggiore. Nel cast, come detto, ritroveremo poi Elena Sofia Ricci e E poi ancora ritroveremo Valeria Fabrizi e Pierpaolo Spollon. Tra le new entry ci sono Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.

